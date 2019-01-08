2019-01-08T17:29:08+03:00
Общество

В Башкирии закрыли сбор средств для 27-летней матери двоих детей, больной раком

Родные сообщили, что огромная сумма собрана
Эльвина АПАРИНА
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Ирина узнала о болезни в 26 летИрина узнала о болезни в 26 лет
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Стало известно о состоянии матери двоих детей Ирины Долженковой больной раком. Ее родные рассказали, что ей сделали переливание крови. Благодаря помощи неравнодушным для Ирины удалось купить необходимый препарат. Все процедуры будут сделаны в Нефтекамске, где и живет женщина, а это значительно экономит деньги. На данный момент Ирину ждет ещё 2 курса Кейтруды (новый препарат, который используют для ее выздоровления - прим.ред.), а после – новое обследование.

Сейчас собрано 274 516 рублей. Сумма большая, и ее должно хватить. В связи с этим родные объявили, что сбор остановлен.

- Это огромная сумма собрана только благодаря Вам - неравнодушным чужому горю, милостивым и милосердным! Остаток средств планируется направить на очередное обследование (ПЭТ КТ или МРТ), - написали они в социальных сетях.

Также они отметили, что после выздоровления Ирины остаток собранных средств направят в местный благотворительный фонд или адресно в помощь излечения земляка.

Напомним, что Ирине поставили диагноз «рак шейки матки», когда ей было 26 лет. Мать двоих детей всячески пытается побороть свою болезнь – она пережила несколько операций и переливаний. Ее поддерживают родные и друзья, всю историю об Ирине можно прочитать в группе помощи.

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