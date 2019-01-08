Водители Башкирии за сутки нарушили ПДД две тысячи раз

8 Янв. 2019 2019-01-08T16:14:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожные полицейские рассказали об итогах профилактических мероприятий, которые прошли 7 января. Экипажи ДПС в праздничные дни работали в усиленном режиме.

Так, за минувший понедельник автомобилисты республики нарушили правила дорожного движения две тысячи раз.

Динар Гильмутдинов написал в своем блоге, что было задержано 37 лиц, которые управляли машинами в нетрезвом состоянии. Отметим, что за езду в нетрезвом виде лишают прав на полтора-два года, а также назначают штраф в размере 30 тысяч рублей.