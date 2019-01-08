В Уфе разыскивают 13-летнюю Камиллу Алпарову
Девочка уже двое суток не выходит на связь
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В столице Башкирии ищут без вести пропавшую 13-летнюю Камиллу Алпарову. Известно, что девочка ушла из дома в 14 часов 6 января и до сих пор не вернулась. Обеспокоенные родные обратились в полицию и к волонтерам.
Приметы: рост 163 см., глаза зеленые, волосы короткие, покрашены в зеленый цвет, среднего телосложения.
Была одета: белая трикотажная кофта, черный пиджак, теплые лосины, штаны - дутыши, чёрный рюкзак.
Если вам известно о ее местонахождении, сообщите в полицию по номеру 02 или волонтерам 8-927-969-89-19, 8 927 941-65-11.