В Уфе разыскивают 13-летнюю Камиллу Алпарову

8 Янв. 2019 2019-01-08T15:05:26+03:00

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В столице Башкирии ищут без вести пропавшую 13-летнюю Камиллу Алпарову. Известно, что девочка ушла из дома в 14 часов 6 января и до сих пор не вернулась. Обеспокоенные родные обратились в полицию и к волонтерам.

Приметы: рост 163 см., глаза зеленые, волосы короткие, покрашены в зеленый цвет, среднего телосложения.

Была одета: белая трикотажная кофта, черный пиджак, теплые лосины, штаны - дутыши, чёрный рюкзак.

Если вам известно о ее местонахождении, сообщите в полицию по номеру 02 или волонтерам 8-927-969-89-19, 8 927 941-65-11.