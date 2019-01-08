Первый рабочий день в 2019 году в Башкирии будет морозным

8 Янв. 2019 2019-01-08T14:59:07+03:00

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Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 9 января.

Так, первый рабочий день в 2019 году будет морозным. Ночью температура воздуха опустится до -17, - 22 градусов, в некоторых районах и вовсе похолодает до -24 градусов.

Днем столбик термометра покажет -17, -22 градуса, в отдельных районах -24, -29 градусов. Также местами пройдет небольшой снег.

В Уфе, в свою очередь, будет облачно и бесснежно. Характер погоды будет такой же, как и в регионе в целом. В столице ожидается -13 градусов днем, -19 ночью.

Такой расклад сохранится до конца рабочей недели.