17-летний Олег Пайнев из Башкирии борется со страшной болезнью

8 Янв. 2019 2019-01-08T14:36:17+03:00

Олегу всего 17 лет, но он пережил уже несколько операций

Изменить размер текста: A A

Жителей Башкирии просят спасти 17-летнего Олега Пайнева из Давлеканово. У мальчика недавно диагностировали рецидив нейробластомы, ему требуется обследование и лечение в Германии. Стоит это немалых денег – 30 миллионов рублей. Родители сокрушаются – таких денег у семьи нет, и поэтому обращаются ко всем неравнодушным за помощью.

В 2010 году, когда Олегу было 9 лет, у него обнаружили нейробластому. Были пройдены сильные боли в животе, несколько блоков химиотерапии в детской онкологии, но родители Олега не сдались и добились вызова в германскую клинику в Ганновере. Необходимые средства собирали всем миром и благотворительными фондами. Пережив два года изнуряющих процедур, продолжительный прием сильнодействующих препаратов, пересадку стволовых клеток, Олег вылечился – болезнь отступила. Жизнь Олега пришла в норму: он вернулся домой, снова пошел в школу, занимался спортом.

Но в 2017 году произошел рецидив. При очередном обследовании у него обнаружили новообразование на почке, ее удалили. В июле 2018 года обнаружили еще одно новообразование, и вердикт врачей был неутешителен: нейробластома вернулась, рецидив.

В сентябре Олег перенес сложную длительную операцию, и ему пришлось удалить часть тонкого кишечника из-за появившихся спаек.

Один миллион собран благотворительным фондом, но этого ничтожно мало. В семье у Пайневых подрастают ещё младшие сестры.

Вы можете перевести любую сумму на счет родителей Олега:

Карта Сбербанка – 5469 3800 5969 7267 (Павел Владимирович П.).