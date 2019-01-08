2019-01-08T14:36:17+03:00
Общество

17-летний Олег Пайнев из Башкирии борется со страшной болезнью

На лечение юноши требуется огромная сумма денег
Эльвина АПАРИНА
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Олегу всего 17 лет, но он пережил уже несколько операцийОлегу всего 17 лет, но он пережил уже несколько операций
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Жителей Башкирии просят спасти 17-летнего Олега Пайнева из Давлеканово. У мальчика недавно диагностировали рецидив нейробластомы, ему требуется обследование и лечение в Германии. Стоит это немалых денег – 30 миллионов рублей. Родители сокрушаются – таких денег у семьи нет, и поэтому обращаются ко всем неравнодушным за помощью.

В 2010 году, когда Олегу было 9 лет, у него обнаружили нейробластому. Были пройдены сильные боли в животе, несколько блоков химиотерапии в детской онкологии, но родители Олега не сдались и добились вызова в германскую клинику в Ганновере. Необходимые средства собирали всем миром и благотворительными фондами. Пережив два года изнуряющих процедур, продолжительный прием сильнодействующих препаратов, пересадку стволовых клеток, Олег вылечился – болезнь отступила. Жизнь Олега пришла в норму: он вернулся домой, снова пошел в школу, занимался спортом.

Но в 2017 году произошел рецидив. При очередном обследовании у него обнаружили новообразование на почке, ее удалили. В июле 2018 года обнаружили еще одно новообразование, и вердикт врачей был неутешителен: нейробластома вернулась, рецидив.

В сентябре Олег перенес сложную длительную операцию, и ему пришлось удалить часть тонкого кишечника из-за появившихся спаек.

Один миллион собран благотворительным фондом, но этого ничтожно мало. В семье у Пайневых подрастают ещё младшие сестры.

Вы можете перевести любую сумму на счет родителей Олега:

Карта Сбербанка – 5469 3800 5969 7267 (Павел Владимирович П.).

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