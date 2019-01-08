Стали известны результаты судмедэскпертизы по факту смерти двухлетнего мальчика в Уфе

8 Янв. 2019 2019-01-08T14:39:11+03:00

Родители малыша были уверены, что он скончался от менингококковой инфекции

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6 ноября в семье уфимцев Алексеевых произошло горе – в четвертой инфекционной городской больнице скончался их двухлетний ребенок.

Мать малыша, Ирина, винила в смерти сына медперсонал, который вовремя не диагностировал у ее сына менингококковую инфекцию. Женщина провела в стенах больницы шесть часов, но за это время ребенку так никто и не помог.

На днях пришли результаты судебно-медицинской экспертизы, сообщает портал Ufa1.ru. Удивительно, но следов инфекции не обнаружено.

- Ни в крови, ни в слюне, ни в органах, ни в головном мозге не обнаружено. То есть у него не было этой инфекции, - прокомментировала мать порталу.

У ребенка в крови обнаружили только атропин и анальгин, а в желчи ледокаин и анальгин. Мать недоумевает, откуда мог взяться ледокаин.

Женщина боится, что дело могут замять. Следствие продолжается.