2019-01-08T14:39:11+03:00
Происшествия

Стали известны результаты судмедэскпертизы по факту смерти двухлетнего мальчика в Уфе

Родители малыша были уверены, что он скончался от менингококковой инфекции
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

6 ноября в семье уфимцев Алексеевых произошло горе – в четвертой инфекционной городской больнице скончался их двухлетний ребенок.

Мать малыша, Ирина, винила в смерти сына медперсонал, который вовремя не диагностировал у ее сына менингококковую инфекцию. Женщина провела в стенах больницы шесть часов, но за это время ребенку так никто и не помог.

На днях пришли результаты судебно-медицинской экспертизы, сообщает портал Ufa1.ru. Удивительно, но следов инфекции не обнаружено.

- Ни в крови, ни в слюне, ни в органах, ни в головном мозге не обнаружено. То есть у него не было этой инфекции, - прокомментировала мать порталу.

У ребенка в крови обнаружили только атропин и анальгин, а в желчи ледокаин и анальгин. Мать недоумевает, откуда мог взяться ледокаин.

Женщина боится, что дело могут замять. Следствие продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первый рабочий день в 2019 году в Башкирии будет морозным
17-летний Олег Пайнев из Башкирии борется со страшной болезнью
10 января в Уфе пройдет ярмарка вакансий
34-летний житель Башкирии угнал машину товарища, чтобы съездить в магазин
В столкновении «Ниссана» и фуры в Башкирии погибла женщина
«Салават Юлаев» сегодня принимает китайский «Куньлунь»
20-летний житель Башкирии сбил мужчину насмерть и скрылся с места аварии
Ночью из уфимской «Планеты» эвакуировали 150 человек
В минздраве Башкирии рассказали о снижении количества зараженных ИППП
Воздух в Сибае снова проверили на наличие в нем вредных веществ
В «Ред Булл» рассказали об увлечениях уфимского гонщика Даниила Квята
В Уфе лже-газовик оглушил и ограбил пенсионера
СМИ: бюджет «Салавата Юлаева» могут сократить в 1,5-2 раза
В Башкирии выписали всех детей, госпитализированных с подозрением на менингит
Три башкирских хоккеиста стали бронзовыми призерами молодежного чемпионата мира по хоккею
Состояние матери четверых детей из Башкирии, борющейся с циррозом, резко ухудшилось
Фархад Самедов покинул пост вице-премьера правительства Башкирии
В Башкирии температура воздуха упадет до -28 градусов
В Башкирии умер выдающийся хирург Венер Сахаутдинов
В Башкирии прекращены поиски пропавшей матери с маленьким ребенком
В Башкирии петарда выстрелила в лицо мужчины
В Башкирии женщина врезалась в ограждение, пострадал ребенок