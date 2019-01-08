Стали известны результаты судмедэскпертизы по факту смерти двухлетнего мальчика в Уфе
6 ноября в семье уфимцев Алексеевых произошло горе – в четвертой инфекционной городской больнице скончался их двухлетний ребенок.
Мать малыша, Ирина, винила в смерти сына медперсонал, который вовремя не диагностировал у ее сына менингококковую инфекцию. Женщина провела в стенах больницы шесть часов, но за это время ребенку так никто и не помог.
На днях пришли результаты судебно-медицинской экспертизы, сообщает портал Ufa1.ru. Удивительно, но следов инфекции не обнаружено.
- Ни в крови, ни в слюне, ни в органах, ни в головном мозге не обнаружено. То есть у него не было этой инфекции, - прокомментировала мать порталу.
У ребенка в крови обнаружили только атропин и анальгин, а в желчи ледокаин и анальгин. Мать недоумевает, откуда мог взяться ледокаин.
Женщина боится, что дело могут замять. Следствие продолжается.