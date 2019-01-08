2019-01-08T11:48:32+03:00
Происшествия

34-летний житель Башкирии угнал машину товарища, чтобы съездить в магазин

Доехать до ларька не удалось – нерадивый автомобилист съехал в кювет
Эльвина АПАРИНА
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На днях у 43-летнего жителя Иглинского района угнали «Рено». Полицейские быстро отыскали машину и сразу же вышли на угонщика. Им оказался 34-летний товарищ заявителя.

Оказалось, что друзья распивали алкоголь. Владелец иномарки уснул, а его собутыльник решил взять у него машину и съездить на ней в магазин за добавкой.

Злоумышленник вытащил из его кармана ключи от авто, сел за руль и уехал. Но вскоре не справился с управлением и съехал в кювет. Оставив машину, он скрылся с места происшествия. Вскоре автомобиль обнаружили сотрудники ГИБДД. Подозреваемый дал признательные показания.

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