2019-01-08T09:51:58+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» сегодня принимает китайский «Куньлунь»

Матч пройдет на льду «Уфа-Арены»
Ильдар АХМАДЕЕВ
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Сегодня, 8 января, уфимский «Салават Юлаев» проведет второй матч январской домашней серии. Соперником подопечных Николая Цулыгина станут гости из Китая. Встреча с «Куньлунь Ред Стар» начнется в 16:30 по уфимскому времени (14:30 по Москве).

Билеты на этот, и остальные матчи домашней серии можно купить на официальном сайте «Салавата» tickets.hcsalavat.ru.

Матч обещает стать по-настоящему интересным. «Юлаевцы» проводят неоднозначный сезон, чередуя победы с поражениями. В воскресенье «Салават» забросил шесть шайб хабаровскому «Амуру», разгромив дальневосточную команду со счетом 6:1. Вполне возможно, что игра с «Ред Стар» обернется таким же большим количеством шайб, ведь пекинцы (которые на самом деле играют в Шанхае) в своем последнем матче обыграли «Адмирал» со счетом 4:3.

Между собой «Салават» и «Куньлунь» играли пять раз, дважды победу одерживали «юлаевцы», трижды – китайский клуб. Уфимцы занимают шестую строчку на Востоке, пекинцы – девятую, конкурируя за выход в плей-офф с «Трактором», «Нефтехимиком» и «Сибирью».

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