2019-01-08T10:29:45+03:00
Происшествия

В столкновении «Ниссана» и фуры в Башкирии погибла женщина

ДТП произошло в Архангельском районе
Эльвина АПАРИНА
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В легковушке погибла женщинаВ легковушке погибла женщина
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7 января в 10 часов утра в Архангельском районе на трассе Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись «Ниссан Жук», которым управляла 52-летняя женщина, и грузовик «Исудзу», за рулем которого был 31-летний житель Кушнаренковского района. Обе машины после столкновения вылетели с дороги.

От сильного удара водитель «Ниссана» получила несовместимые с жизнью травмы. Женщина скончалась на месте аварии до приезда скорой. Водитель большегруза тоже пострадал – мужчину с многочисленными травмами доставили в ближайшую больницу.

При каких обстоятельствах произошла авария, пока неизвестно. Причину ДТП предстоит выяснить дорожным полицейским.

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