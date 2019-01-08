20-летний житель Башкирии сбил мужчину насмерть и скрылся с места аварии

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:23:18+03:00

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Рано утром 7 января на автодороге Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы произошла смертельная авария с участием пешехода. 32-летний мужчина скончался от полученных травм на месте.

Водитель с места аварии поспешил скрыться. Полицейские опросили местных, искали свидетелей. Мать погибшего, в свою очередь, сказала, что ее сын мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Через некоторое время автомобилист, совершивший ДТП, был установлен и задержан. Им оказался 20-летний местный житель за рулем ВАЗ-2107. В настоящее время он находится в ОМВД России по Кушнаренковскому району.