Ночью из уфимской «Планеты» эвакуировали 150 человек

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:09:37+03:00

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Уфимцы, которые вчера пришли посмотреть кино в торговый центр «Планета», оказались на улице из-за эвакуации. Посетителей и персонал экстренно вывели на улицу.

Как рассказали в МЧС, в 23:22 на пульт диспетчера поступил сигнал о том, что в ТРЦ сработала пожарная сигнализация. На место направили 13 единиц техники и 38 человек личного состава, также выехали скорая помощь и полицейские.

К их приезду персонал центра уже вывел на улицу 130 посетителей кинотеатра и 20 человек персонала. Пожарные обследовали здание, признаков горения не обнаружили. Неизвестно, из-за чего сработала пожарная тревога.