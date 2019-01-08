В минздраве Башкирии рассказали о снижении количества зараженных ИППП

8 Янв. 2019 2019-01-08T08:04:21+03:00

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Количество зараженных инфекциями, передающимися половых путем, в 2018 году стало меньше по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на минздрав Башкирии.

По последним данным, в 2018 году острым вирусным гепатитом В переболели 12 человек, это на 9 меньше, чем в прошлом.

Острый вирусный гепатит С выявили у 30 горожан (в 2017 году – у 29). 169 человек узнали о «Хроническом вирусном гепатите В» (в 2017 году диагноз поставили 255 людям). Меньше зараженных и гепатитом С – в 2018 году – 631 человек, когда в 2017 – 839. Отметим, что среди всех заболевших доля мужчин составляет больше половины.

Герпес обнаружили у 980 человек: 398 мужчин и 582 женщин.