2019-01-08T07:45:46+03:00
Общество

Воздух в Сибае снова проверили на наличие в нем вредных веществ

Замеры провели 6 января
Эльвина АПАРИНА
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В башкирском Зауралье все еще ликвидируют последствия тления руды в карьере. Так, в Сибае до сих пор ведутся заиловочные работы.

Как сообщает администрация города, воздух еще раз проверили на наличие в нем вредных веществ. Замеры были взяты 6 января. По последним данным, превышение ПДК не выявлено. В медучреждения Сибая с ухудшением самочувствия из-за выбросов никто не обратился.

Напомним, что большая экологическая проблема произошла в Сибае в декабре. В неэксплуатируемом карьере окислилась руда. Жители быливынуждены дышать выбросами серы - люди жаловались на кашель, головокружение и головные боли. В городе был введен режим повышенной готовности.

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