В Башкирии температура воздуха упадет до -28 градусов
В республику пришли настоящие крещенские морозы
Фото: Рустем АХУНОВ
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На территорию Башкирии пришли крепкие морозы. Так, завтра, 8 января, в некоторых районах республики ожидается, что столбики термометров в ночное время упадут до -28 градусов. Днем немного теплее – около -15 градусов.
Помимо этого, не обойдется и без осадков. Как сообщает Башгидрометцентр, местами ожидается небольшой снег. Ветер западный умеренный с порывами до 6 м/с.
Особенно внимательно нужно быть водителям. На дорогах образуется снежный налет, что создаст дополнительные сложности.
В последующие несколько дней характер погоды сохранится.