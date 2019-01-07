В Башкирии температура воздуха упадет до -28 градусов

7 Янв. 2019 2019-01-07T15:14:27+03:00

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На территорию Башкирии пришли крепкие морозы. Так, завтра, 8 января, в некоторых районах республики ожидается, что столбики термометров в ночное время упадут до -28 градусов. Днем немного теплее – около -15 градусов.

Помимо этого, не обойдется и без осадков. Как сообщает Башгидрометцентр, местами ожидается небольшой снег. Ветер западный умеренный с порывами до 6 м/с.

Особенно внимательно нужно быть водителям. На дорогах образуется снежный налет, что создаст дополнительные сложности.

В последующие несколько дней характер погоды сохранится.