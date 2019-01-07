2019-01-07T15:14:27+03:00
Общество

В Башкирии температура воздуха упадет до -28 градусов

В республику пришли настоящие крещенские морозы
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

На территорию Башкирии пришли крепкие морозы. Так, завтра, 8 января, в некоторых районах республики ожидается, что столбики термометров в ночное время упадут до -28 градусов. Днем немного теплее – около -15 градусов.

Помимо этого, не обойдется и без осадков. Как сообщает Башгидрометцентр, местами ожидается небольшой снег. Ветер западный умеренный с порывами до 6 м/с.

Особенно внимательно нужно быть водителям. На дорогах образуется снежный налет, что создаст дополнительные сложности.

В последующие несколько дней характер погоды сохранится.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии умер выдающийся хирург Венер Сахаутдинов
В Башкирии прекращены поиски пропавшей матери с маленьким ребенком
В Башкирии петарда выстрелила в лицо мужчины
В Башкирии женщина врезалась в ограждение, пострадал ребенок
В Уфе шеф-повар впал в кому после визита к стоматологу, требуются доноры крови
В Башкирии в Рождество пройдут массовые проверки водителей
В Башкирии срочно эвакуировали жильцов многоэтажки, среди них 57 детей
Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Рождеством Христовым
В ночном ДТП в Уфе погиб один и пострадали четыре человека
Кровь нужна постоянно: уфимцев просят помочь женщине, страдающей от тяжелой болезни
В Башкирии завершились поиски бабушки, пропавшей неделю назад
«Салават Юлаев» забросил шесть шайб «Амуру»
Уфимцев удивила стоимость проезда на одном из маршрутов
Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Рождеством
Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 7 января
В Уфе 41-летнюю женщину изнасиловали и обокрали в Новый год
Радий Хабиров о профилактике пожаров: "Можно отвечать, что "бесполезно", а можно – работать"
«Салават Юлаев» начинает домашнюю серию матчем с «Амуром»
В Башкирии рейсовый автобус столкнулся с «шестеркой», есть пострадавшие
В Башкирии прекращены поиски пропавшей туристки
В Башкирии без вести пропал 31-летний Александр Горланов
В Уфе пройдет лыжная гонка Дедов Морозов
В Башкирии спасатели ищут пропавшую лыжницу
В Уфе загорелась квартира в девятиэтажке: есть пострадавший