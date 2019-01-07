Фархад Самедов покинул пост вице-премьера правительства Башкирии

7 Янв. 2019 2019-01-07T16:08:33+03:00

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о прекращении Фархадом Самедовым исполнения обязанностей полномочного представителя региона при президенте России и заместителя премьер-министра правительства. Согласно документу, с 14 января он будет уволен по собственному желанию.

Напомним, что Фархад Самедов получил эту должность сравнительно недавно – 22 октября 2018 года, и входил в команду бывшего главы Башкирии Рустэма Хамитова.

Как сообщает «РБК-Башкортостан», уже известно, где продолжит свою деятельность чиновник. С 15 января его назначают советником главы республики по вопросам промышленности и топливно-энергетического комплекса на общественных началах. Соответствующий указ также уже подписан.