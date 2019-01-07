В Башкирии петарда выстрелила в лицо мужчины

7 Янв. 2019 2019-01-07T13:00:06+03:00

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1 января в районную больницу села Мраково доставили мужчину с травмами лица. В настоящий момент ему всеми возможными способами помогают врачи.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, травмы были получены в результате запуска фейерверка.

По предварительной версии, мужчина наклонился на подожженной петардой. Видимо, он это сделал для того, чтобы проверить ее работоспособность. В этот самый момент, когда пострадавший наклонился, петарда выстрелила ему прямо в ротовую область.

О степени серьезности полученных травм не сообщается.