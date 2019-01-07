2019-01-07T18:44:59+03:00
Общество

В Башкирии выписали всех детей, госпитализированных с подозрением на менингит

Возможный очаг опасного заболевания локализован
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Янауле выписали всех семерых школьников с подозрением на менингококковую инфекцию. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии, по результатам анализов, ни у кого из школьников опасного заболевания не обнаружено.

«Все дети, госпитализированные в Янаульском районе с подозрением на менингококковую инфекцию, в настоящее время выписаны из больницы, инфекция у них не подтвердилась», - цитирует ТАСС представителей ведомства.

Напомним, что ранее в районе был выявлен очаг опасного смертельного заболевания. К сожалению, не обошлось без жертв. Погибла 8-летняя девочка. Семеро ее одноклассников были тут же экстренно госпитализированы в больницу. К счастью, все обошлось.

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