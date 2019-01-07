2019-01-07T09:43:21+03:00
Общество

В Башкирии в Рождество пройдут массовые проверки водителей

Особое внимание будет уделено нетрезвым водителям
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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ГИБДД Башкирии объявила, что сегодня, 7 января, в республике пройдут очередные массовые проверки водителей. Целью проверок станет профилактика и выявление нарушителей правил дорожного движения в транспортном потоке.

Как сообщает пресс-служба ведомства, основной упор будет сделан на пресечении вождения в нетрезвом виде. Такие рейды, как правило, проводятся практически каждый праздничный день.

Начальник регионального ГИБДД Динар Гильмутдинов попросил с пониманием отнестись к подобным мерам, так как от этого зависит жизнь многих граждан.

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