В Башкирии срочно эвакуировали жильцов многоэтажки, среди них 57 детей
На первом этаже здания произошел пожар
Фото: архив "КП"
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В Туймазах посреди ночи из-за пожара спасатели были вынуждены эвакуировать 215 жильцов многоквартирного дома, из которых 57 детей.
Известно, что сообщение о пожаре поступило в 2:45. Возгорание произошло в 9-этажном доме на улице Мичурина. В момент приезда пожарных огонь пылал на первом этаже и был сильно задымлен подъезд, что несло опасность для всех жильцов. Именно поэтому было принято решение о срочной эвакуации.
Пламя удалось локализовать в 3:15. После проветривания помещения всем разрешили вернуться в свои квартиры. Погибших и пострадавших нет.
В настоящий момент выясняются все причины происшедшего.