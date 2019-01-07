2019-01-07T09:22:45+03:00
Происшествия

В Башкирии срочно эвакуировали жильцов многоэтажки, среди них 57 детей

На первом этаже здания произошел пожар
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Туймазах посреди ночи из-за пожара спасатели были вынуждены эвакуировать 215 жильцов многоквартирного дома, из которых 57 детей.

Известно, что сообщение о пожаре поступило в 2:45. Возгорание произошло в 9-этажном доме на улице Мичурина. В момент приезда пожарных огонь пылал на первом этаже и был сильно задымлен подъезд, что несло опасность для всех жильцов. Именно поэтому было принято решение о срочной эвакуации.

Пламя удалось локализовать в 3:15. После проветривания помещения всем разрешили вернуться в свои квартиры. Погибших и пострадавших нет.

В настоящий момент выясняются все причины происшедшего.

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