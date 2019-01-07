2019-01-07T11:51:43+03:00
Происшествия

В Башкирии женщина врезалась в ограждение, пострадал ребенок

К счастью, обошлось без серьезных травм
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Вчера, 6 января, в Кировском районе Уфы рано утром женщина за рулем «Киа Рио» не справилась с управлением и врезалась в металлическое ограждение. ДТП произошло на автодороге Уфа-Оренбург.

В момент аварии в салоне легковушки находился семилетний ребенок – сын водителя. К счастью, мальчик сидел в специальном детском удерживающем кресле. Он отделался несколькими ушибами и после осмотра врачей был отпущен домой. С его мамой также не произошло ничего серьезного.

Всего на дорогах республики за 6 января произошло пять ДТП, в которых травмы получили шесть человек.

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