В Башкирии женщина врезалась в ограждение, пострадал ребенок

7 Янв. 2019 2019-01-07T11:51:43+03:00

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Вчера, 6 января, в Кировском районе Уфы рано утром женщина за рулем «Киа Рио» не справилась с управлением и врезалась в металлическое ограждение. ДТП произошло на автодороге Уфа-Оренбург.

В момент аварии в салоне легковушки находился семилетний ребенок – сын водителя. К счастью, мальчик сидел в специальном детском удерживающем кресле. Он отделался несколькими ушибами и после осмотра врачей был отпущен домой. С его мамой также не произошло ничего серьезного.

Всего на дорогах республики за 6 января произошло пять ДТП, в которых травмы получили шесть человек.