В Башкирии женщина врезалась в ограждение, пострадал ребенок
К счастью, обошлось без серьезных травм
Фото: ГИБДД Башкирии
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Вчера, 6 января, в Кировском районе Уфы рано утром женщина за рулем «Киа Рио» не справилась с управлением и врезалась в металлическое ограждение. ДТП произошло на автодороге Уфа-Оренбург.
В момент аварии в салоне легковушки находился семилетний ребенок – сын водителя. К счастью, мальчик сидел в специальном детском удерживающем кресле. Он отделался несколькими ушибами и после осмотра врачей был отпущен домой. С его мамой также не произошло ничего серьезного.
Всего на дорогах республики за 6 января произошло пять ДТП, в которых травмы получили шесть человек.