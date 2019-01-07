Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Рождеством Христовым
Врио главы Башкирии Радий Хабиров через свою пресс-службу поздравил всех жителей республики с Рождеством Христовым:
«Добрые традиции рождественских торжеств передаются из поколения в поколение, наполняют наши сердца любовью и милосердием, согласием и взаимным уважением.
Этот замечательный семейный праздник особенно любят дети. Ведь Рождество пробуждает веру в чудо, приносит с собой сказочное настроение, яркие впечатления и подарки родных».
Также Хабиров отметил, что Башкирия – это многонациональный регион, где на протяжении многих веков в дружбе живут представители разных религий. Глава высоко оценил вклад православных в укрепление этого взаимопонимания.
Всем жителям республики Хабиров традиционно пожелал самого главного – крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов в добрых делах.
Напомним, что сегодня в Уфе и по всей республике проходят праздничные мероприятия, посвященные Рождеству Христову.