Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Рождеством Христовым

7 Янв. 2019 2019-01-07T08:05:32+03:00

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров через свою пресс-службу поздравил всех жителей республики с Рождеством Христовым:

«Добрые традиции рождественских торжеств передаются из поколения в поколение, наполняют наши сердца любовью и милосердием, согласием и взаимным уважением.

Этот замечательный семейный праздник особенно любят дети. Ведь Рождество пробуждает веру в чудо, приносит с собой сказочное настроение, яркие впечатления и подарки родных».

Также Хабиров отметил, что Башкирия – это многонациональный регион, где на протяжении многих веков в дружбе живут представители разных религий. Глава высоко оценил вклад православных в укрепление этого взаимопонимания.

Всем жителям республики Хабиров традиционно пожелал самого главного – крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов в добрых делах.

Напомним, что сегодня в Уфе и по всей республике проходят праздничные мероприятия, посвященные Рождеству Христову.