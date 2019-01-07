В «Ред Булл» рассказали об увлечениях уфимского гонщика Даниила Квята
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о неизвестных сторонах личности российского гонщика «Формулы-1» Даниила Квята. По его словам, уроженец Уфы является представителем нового интеллектуального поколения спортсменов.
«Квят читает Толстого и слушает классическую музыку. Многие русские – очень чувственные люди, это снаружи они кажутся грозными», - цитирует функционера издание motorsport-total.com.
Также Марко рассказал, что год назад «Ред Булл» пришлось попрощаться с Квятом только из-за его психологического спада, который серьезно отразился на пилотаже.
Напомним, что нынешней осенью было объявлено, что Даниил Квят после года простоя возвращается в «Формулу-1». Уфимец с нового сезона будет выступать за вторую команду «Ред Булл» - «Торо Россо».