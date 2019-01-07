2019-01-07T13:08:23+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски пропавшей матери с маленьким ребенком

Об этом сообщили волонтеры
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Стерлитамаке завершились поиски 32-летней женщины Алии Галкиной, которая пропала вместе со своим трехлетним сыном Тимуром еще 24 декабря. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик»

Ранее добровольцами были оклеены ориентировки на центральных улицах и районах города. Однако поиски долго не давали результата. Сегодня, наконец, пришла хорошая информация - мама с ребенком живы, с ними все в порядке.

«Спасибо всем, кто попадал», - поблагодарили представители «Отклика».

Пока никаких подробностей и о том, где пропадали Алия с сыном, нет. Возможно, они появятся позднее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Башкирии пропала 32-летняя Алия Галкина вместе с трехлетним сыном

Женщина выехала из деревни в Стерлитамак, но не доехала (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фархад Самедов покинул пост вице-премьера правительства Башкирии
В Башкирии температура воздуха упадет до -28 градусов
В Башкирии умер выдающийся хирург Венер Сахаутдинов
В Башкирии петарда выстрелила в лицо мужчины
В Башкирии женщина врезалась в ограждение, пострадал ребенок
В Уфе шеф-повар впал в кому после визита к стоматологу, требуются доноры крови
В Башкирии в Рождество пройдут массовые проверки водителей
В Башкирии срочно эвакуировали жильцов многоэтажки, среди них 57 детей
Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Рождеством Христовым
В ночном ДТП в Уфе погиб один и пострадали четыре человека
Кровь нужна постоянно: уфимцев просят помочь женщине, страдающей от тяжелой болезни
В Башкирии завершились поиски бабушки, пропавшей неделю назад
«Салават Юлаев» забросил шесть шайб «Амуру»
Уфимцев удивила стоимость проезда на одном из маршрутов
Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Рождеством
Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 7 января
В Уфе 41-летнюю женщину изнасиловали и обокрали в Новый год
Радий Хабиров о профилактике пожаров: "Можно отвечать, что "бесполезно", а можно – работать"
«Салават Юлаев» начинает домашнюю серию матчем с «Амуром»
В Башкирии рейсовый автобус столкнулся с «шестеркой», есть пострадавшие
В Башкирии прекращены поиски пропавшей туристки
В Башкирии без вести пропал 31-летний Александр Горланов
В Уфе пройдет лыжная гонка Дедов Морозов
В Башкирии спасатели ищут пропавшую лыжницу
В Уфе загорелась квартира в девятиэтажке: есть пострадавший