В Башкирии прекращены поиски пропавшей матери с маленьким ребенком

7 Янв. 2019 2019-01-07T13:08:23+03:00

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В Стерлитамаке завершились поиски 32-летней женщины Алии Галкиной, которая пропала вместе со своим трехлетним сыном Тимуром еще 24 декабря. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик»

Ранее добровольцами были оклеены ориентировки на центральных улицах и районах города. Однако поиски долго не давали результата. Сегодня, наконец, пришла хорошая информация - мама с ребенком живы, с ними все в порядке.

«Спасибо всем, кто попадал», - поблагодарили представители «Отклика».

Пока никаких подробностей и о том, где пропадали Алия с сыном, нет. Возможно, они появятся позднее.

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