В Башкирии прекращены поиски пропавшей матери с маленьким ребенком
В Стерлитамаке завершились поиски 32-летней женщины Алии Галкиной, которая пропала вместе со своим трехлетним сыном Тимуром еще 24 декабря. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик»
Ранее добровольцами были оклеены ориентировки на центральных улицах и районах города. Однако поиски долго не давали результата. Сегодня, наконец, пришла хорошая информация - мама с ребенком живы, с ними все в порядке.
«Спасибо всем, кто попадал», - поблагодарили представители «Отклика».
Пока никаких подробностей и о том, где пропадали Алия с сыном, нет. Возможно, они появятся позднее.
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