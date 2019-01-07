Три башкирских хоккеиста стали бронзовыми призерами молодежного чемпионата мира по хоккею

7 Янв. 2019 2019-01-07T18:08:47+03:00

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Нападающий «Салавата Юлаева» Павел Шэн, защитник Марк Рубинчик и вратарь Даниил Тарасов, выступающие за нефтекамский «Торос», завоевали бронзовые медали чемпионата мира в составе молодежной сборной России.

Напомним, турнир завершился 6 января. Россияне в ожесточенной борьбе уступили в полуфинале американцам, но сумели в матче за третье место уверенно обыграть швейцарцев – 5:2.

За семь игр чемпионата Шэн забил три гола и один раз ассистировал партнерам, Рубинчик результативными действиями не отметился. Тарасов был вторым вратарем команды, сыграв в двух матчах. К слову, в обоих победил.