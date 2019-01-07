В Уфе шеф-повар впал в кому после визита к стоматологу, требуются доноры крови

7 Янв. 2019 2019-01-07T10:56:17+03:00

Салим Таваров в настоящий момент находится в 21-й больнице, ему нужна донорская кровь

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Несчастье произошло с шеф-поваром одной из популярных бургерных Уфы Салимом Таваровым. В настоящий момент за жизнь молодого 28-летнего мужчины борются врачи. Он находится в критическом состоянии в 21-й клинической больнице.

Как удалось узнать у родственников, все произошло крайне неожиданно:

«В конце декабря ему удалили зуб в стоматологии. После этого началось какое-то серьезное обострение. 1 января пришлось обратиться в больницу, и там уже стало совсем плохо – он впал в кому. Врачи в настоящий момент заливают в него кровь литрами, она не сворачивается», - рассказал троюродный брат Салима.

Врачи никаких прогнозов не дают, но говорят, что шансы тают с каждым новым днем. Есть подозрение на лейкоз. В скором времени анализы Салима должны направить в Москву.

Требуется кровь любой группы. Станция переливания крови расположена по адресу Батырская, 41/1. Сдавать можно с 9 января. График работы: с 8:00 до 13:00 часов. С пометкой для больницы 21, больной – Таваров С.С.