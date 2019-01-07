В Башкирии умер выдающийся хирург Венер Сахаутдинов

7 Янв. 2019 2019-01-07T14:18:09+03:00

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6 января 2019 года перестало биться сердце одного из самых выдающихся медиков Башкирии – хирурга Венера Сахаутдинова. Об этом сообщили его родственники. О подробностях и причинах смерти не уточняется.

Совсем недавно, 1 января, Венер Газизович отпраздновал свой 80-летний юбилей. Его называют одним из основателей хирургической школы Башкирии. В течение семи лет он возглавлял главный медицинский вуз республики.

Прощание с известным хирургом состоялось 7 января в деревне Туманчино Мелеузовского района.

«Комсомольская Правда» выражает соболезнования семье умершего.