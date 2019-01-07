В Башкирии умер выдающийся хирург Венер Сахаутдинов
Прощание состоялось сегодня, 7 января
Фото: ГТРК
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6 января 2019 года перестало биться сердце одного из самых выдающихся медиков Башкирии – хирурга Венера Сахаутдинова. Об этом сообщили его родственники. О подробностях и причинах смерти не уточняется.
Совсем недавно, 1 января, Венер Газизович отпраздновал свой 80-летний юбилей. Его называют одним из основателей хирургической школы Башкирии. В течение семи лет он возглавлял главный медицинский вуз республики.
Прощание с известным хирургом состоялось 7 января в деревне Туманчино Мелеузовского района.
«Комсомольская Правда» выражает соболезнования семье умершего.