«Салават Юлаев» забросил шесть шайб «Амуру»

6 Янв. 2019 2019-01-06T17:24:45+03:00

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Уфимский «Салават Юлаев» одержал убедительную победу на домашнем льду. Подопечные Николая Цулыгина забросили шесть шайб в ворота хабаровского «Амура». Дальневосточная команда ответила лишь одной - 6:1.

Счет в матче открыл Теему Хартикайнен, замкнувший передачу Кемппайнена на 11-й минуте. За полминуты до конца первого периода большинство реализовал сам Йонас Кемппайнен. В середине второго отрезка отличился Линус Умарк, снова воспользовавшись численным преимуществом. Через пять минут четвертую шайбу «юлаевцев» забросил Кадейкин, а разгромным счет сделал все тот же Кемппайнен - 5:0.

В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами – у гостей отличился Александр Кузнецов, хет-трик в составе уфимской команды сделал Кемппайнен. Вообще, для звена легионеров эта игра выдалась по-настоящему боевой: Умарк и Хартикайнен записали на свой счет по три очка, Кемппайнен – четыре.

Послезавтра, 8 января, уфимцы играют на своем льду с «Кунльлунем», 10 января – с рижским «Динамо», 11 января в столицу Башкирии приезжает «Сочи». Билеты на все три матча можно купить на сайте tickets.hcsalavat.ru