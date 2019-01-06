Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Рождеством

6 Янв. 2019 2019-01-06T15:42:16+03:00

Глава региона подчеркнул, что этот праздник отмечают все, независимо от конфессий

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Действующий глава Башкирии Радий Хабиров поздравил всех жителей республики с Рождеством. Праздновать его будут завтра, 7 января.

- Так сложилось за долгие годы в нашей республике, что религиозные праздники мы часто отмечаем все вместе, независимо от того, кто ты - мусульманин, православный, иудей или кто-то еще... И это огромное богатство и ценность, – написал на своей страничке в социальных сетях Хабиров.

Такие отношения между людьми разных конфессий, которые сложились в нашем регионе, по мнению руководителя республики, необходимо беречь.

- С праздником, с Рождеством! – написал Хабиров.