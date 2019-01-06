2019-01-06T15:42:16+03:00
Общество

Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Рождеством

Глава региона подчеркнул, что этот праздник отмечают все, независимо от конфессий
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Действующий глава Башкирии Радий Хабиров поздравил всех жителей республики с Рождеством. Праздновать его будут завтра, 7 января.

- Так сложилось за долгие годы в нашей республике, что религиозные праздники мы часто отмечаем все вместе, независимо от того, кто ты - мусульманин, православный, иудей или кто-то еще... И это огромное богатство и ценность, – написал на своей страничке в социальных сетях Хабиров.

Такие отношения между людьми разных конфессий, которые сложились в нашем регионе, по мнению руководителя республики, необходимо беречь.

- С праздником, с Рождеством! – написал Хабиров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24