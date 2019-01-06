Кровь нужна постоянно: уфимцев просят помочь женщине, страдающей от тяжелой болезни

6 Янв. 2019 2019-01-06T19:41:29+03:00

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Страшный недуг разделил жизнь 51-летней жительницы Уфы Гульнары Хусаиновой на до и после. Два года назад женщине поставили диагноз – апластическая анемия. Врачи объяснили, что ее костный мозг не вырабатывает кровь, поэтому жить она может лишь за счет донорской крови. Больница стала для уфимки вторым домом, так как переливания крови нужны постоянно.

- Две недели дома, две недели в больнице и так уже два года, - сокрушается двоюродная сестра Гульнары.

Без донорской крови женщина не выживет, поэтому близкие просят помощи у жителей республики.

Сейчас Гульнара находится на лечении в гематологическом отделении 13-й больницы. Сдать кровь для нее может любой уфимец или гость башкирской столицы. Ее принимают в Республиканской станции переливания крови, по адресу Батырская, 41/1 (остановка Институт профзаболеваний).

При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС. При оформлении следует указать, что кровь вы сдаете для Хусаиновой Гульнары, 1967 года рождения. Подойдет любая группа крови.