Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 7 января

6 Янв. 2019 2019-01-06T15:08:37+03:00

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Крещенские морозы приходят в Башкирию. Уже завтра, 7 января, температура воздуха резко понизится.

В Уфе, по прогнозам синоптиков, ожидается -19..-21 градус мороза, а ощущаться они будут на все -27. Зато обойдется без осадков, а днем выглянет солнце.

Также морозно будет и в Стерлитамаке, где температура воздуха днем составит те же -19…-21 градус. Однако здесь солнца будет больше, поэтому и мороз не будет таким кусачим.

В Нефтекамске вообще будет безоблачно, но стужа будет точно такая же, как в остальных городах.

В Учалах же будет чуть-чуть теплее, около -18 градусов. Погода ожидается малооблачная и безветренная. На северо-востоке республики, по сравнению с остальными районами, будет фактически тепло: всего -15..-16 градусов и также будет сиять солнце.