Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 7 января
Крещенские морозы приходят в Башкирию. Уже завтра, 7 января, температура воздуха резко понизится.
В Уфе, по прогнозам синоптиков, ожидается -19..-21 градус мороза, а ощущаться они будут на все -27. Зато обойдется без осадков, а днем выглянет солнце.
Также морозно будет и в Стерлитамаке, где температура воздуха днем составит те же -19…-21 градус. Однако здесь солнца будет больше, поэтому и мороз не будет таким кусачим.
В Нефтекамске вообще будет безоблачно, но стужа будет точно такая же, как в остальных городах.
В Учалах же будет чуть-чуть теплее, около -18 градусов. Погода ожидается малооблачная и безветренная. На северо-востоке республики, по сравнению с остальными районами, будет фактически тепло: всего -15..-16 градусов и также будет сиять солнце.