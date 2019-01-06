Иностранец, который изнасиловал уфимку, арестован

6 Янв. 2019 2019-01-06T14:16:02+03:00

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В Уфе взят под стражу иностранец, изнасиловавший в канун Нового года местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

41-летняя жертва нападения обратилась в полицию 31 декабря. Уфимка рассказала, что ее изнасиловал и ограбил иностранный гражданин.

Она пригласила его к себе домой, не подозревая, чем закончится встреча. Когда они остались одни, новый знакомый схватил нож и, угрожая расправой, надругался над женщиной. Перед уходом он забрал из ее квартиры несколько телефонов, планшет и пять с половиной тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска вместе со следователями вычислили нападавшего. 23-летний мужчина снимал комнату в уфимском хостеле и жил по временной регистрации. После преступления он там так и не объявился, но это не помешало стражам порядка его найти.

- В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении Следкома по Башкирии.