«Салават Юлаев» начинает домашнюю серию матчем с «Амуром»

6 Янв. 2019 2019-01-06T12:31:06+03:00

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Сегодня, 6 января, уфимский «Салават Юлаев» принимает на своем льду хабаровский «Амур». Начало матча – в 16:30 по уфимскому времени (14:30 по Москве). Прямую трансляцию встречи будут вести сразу три телеканала – БСТ, КХЛ ТВ и «Курай» (с комментариями на башкирском языке).

Лучшие же места получат зрители, пришедшие на «Уфа-Арену». Команде Николая Цулыгина как никогда нужна поддержка болельщиков. В последних девяти матчах «юлаеавцы» одержали всего три победы, шесть раз уступив, в том числе принципиальным соперникам из «Ак Барса».

Уфимцы занимают шестую строчку в турнирной таблице Востока. Шансов не попасть в плей-офф практически нет, но еще парочка поражений опустят «Салават» на седьмое место. А значит в первом же раунде «юлаевцам» придется бороться за выход с лидером дивизиона, сейчас это омский «Авангард».

«Амур» расположился на 12-м месте и реальных шансов на выход в Топ-16 не имеет.

После матча с дальневосточной командой, «Салават Юлаев» проведет дома еще три игры – с «Кунльлунь Ред Старс» (8 января), рижским «Динамо» (10 января) и «Сочи» (11 января). Билеты на сегодняшний и другие матчи домашней серии можно купить на сайте tickets.hcsalavat.ru.