Уфимцев удивила стоимость проезда на одном из маршрутов

6 Янв. 2019 2019-01-06T16:27:57+03:00

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Жители Уфы обсуждают новые расценки на проезд в общественном транспорте. Поводом послужила фотография с ценами на одном из городских ПАЗиков.

Объявление гласит, что днем проезд на автобусе стоит 17 рублей, а в ночное время, с 22.00 до 06.00 часов, - 25 рублей. Автор снимка утверждает, что сфотографировал расценки на 272-м маршруте.

Однако обольщаться понижением цен на проезд пока рано. Некоторые пользователи предположили, что наклейка была актуальна в другом городе, из которого прибыл автобус, ее просто не успели снять.