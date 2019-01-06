Уфимцев удивила стоимость проезда на одном из маршрутов
Фотографией расценок поделились пользователи соцсетей
Фото: Дмитрий Самусев
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Жители Уфы обсуждают новые расценки на проезд в общественном транспорте. Поводом послужила фотография с ценами на одном из городских ПАЗиков.
Объявление гласит, что днем проезд на автобусе стоит 17 рублей, а в ночное время, с 22.00 до 06.00 часов, - 25 рублей. Автор снимка утверждает, что сфотографировал расценки на 272-м маршруте.
Однако обольщаться понижением цен на проезд пока рано. Некоторые пользователи предположили, что наклейка была актуальна в другом городе, из которого прибыл автобус, ее просто не успели снять.