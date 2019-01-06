2019-01-06T18:05:06+03:00
Общество

В Башкирии завершились поиски бабушки, пропавшей неделю назад

Пожилая женщина пропала накануне Нового года
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родственники и близкие 79-летней Асии Мухаметкуловой были обеспокоены, они целую неделю не знали, где находится пожилая женщина. К счастью, сегодня волонтеры сообщили, что она нашлась. Пенсионерка жива, но где она находилась все эти дни, не уточняется.

Пожилая женщина, напомним, ушла из своего дома по улице Губкина в Ишимбае 30 декабря между 10 утра и часом дня и не вернулась. Бабушку искали и в родном Ишимбае, и в соседнем Стерлитамаке.

Женщина страдала потерей памяти и нуждалась в медицинской помощи, поэтому к поискам подключили волонтеров и полицию.

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