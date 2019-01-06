В Башкирии прекращены поиски пропавшей туристки

6 Янв. 2019 2019-01-06T11:51:42+03:00

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Пропавшая во время катания на лыжах туристка нашлась. Как сообщили в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям, девушка самостоятельно спустилась с гор. Сейчас она находится в деревне Байсакалово Учалинского района.

Девушка, напомним, отправилась покорять вершины с туристической группой, которая не была зарегистрирована.

Вчера, 5 января, туристка решила покататься на лыжах и одна ушла на склон Абараш-Баш хребта Аваляк. Телефон она с собой не взяла. Когда девушка не вернулась в лагерь, туристы забили тревогу. На поиски заплутавшей лыжницы направили восьмерых спасателей на снегоходах. К счастью, все завершилось благополучно.