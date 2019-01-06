В ночном ДТП в Уфе погиб один и пострадали четыре человека
Авария произошла на улице Софьи Перовской
Фото: УГИБДД МВД по Башкирии
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Минувшей ночью на улице Софьи Перовской в Уфе произошла смертельная авария.
На «встречке» столкнулись ВАЗ-2112 и Infiniti FX35. Сильнее всего досталось отечественному авто. Его водитель, личность которого пока не установлена, погиб от полученных травм. Четверо пассажиров «легковушки» попали в больницу с различными повреждениями. Все они - молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет.
В Госавтоинспекции Башкирии уточнили, что причины аварии выясняются.
Всего за вчерашний день в республике зарегистрировали восемь аварий, в которых погибли три человека и получили травмы 12.
Фото: УГИБДД МВД по Башкирии
Фото: УГИБДД МВД по Башкирии