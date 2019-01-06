В ночном ДТП в Уфе погиб один и пострадали четыре человека

6 Янв. 2019 2019-01-06T19:49:51+03:00

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Минувшей ночью на улице Софьи Перовской в Уфе произошла смертельная авария.

На «встречке» столкнулись ВАЗ-2112 и Infiniti FX35. Сильнее всего досталось отечественному авто. Его водитель, личность которого пока не установлена, погиб от полученных травм. Четверо пассажиров «легковушки» попали в больницу с различными повреждениями. Все они - молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет.

В Госавтоинспекции Башкирии уточнили, что причины аварии выясняются.

Всего за вчерашний день в республике зарегистрировали восемь аварий, в которых погибли три человека и получили травмы 12.

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии