Радий Хабиров о профилактике пожаров: "Можно отвечать, что "бесполезно", а можно – работать"

6 Янв. 2019 2019-01-06T13:19:27+03:00

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В конце минувшего года действующий глава Башкирии Радий Хабиров поручил усилить меры по предотвращению пожаров, побеседовать с неблагополучными семьями о возможных рисках. По словам Хабирова, накануне ему отчитались об обходах пригородных садовых товариществ, где в прошлом году был 21 пожар и имелись жертвы.

- Обошли 320 семей, которые всем хорошо известны. Проверяли пожарную безопасность, говорили простые тексты, - рассказал Хабиров на своей страничке в социальных сетях. - В итоге - за те же праздничные дни всего 11 возгораний, без пострадавших вообще.

По мнению врио главы региона, это свидетельствует о необходимости подобных мер.

- Можно мне отвечать, что "бесполезно", а можно - работать. Результат – очевиден, - констатировал Хабиров.