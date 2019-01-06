2019-01-06T10:18:10+03:00
Общество

В Уфе пройдет лыжная гонка Дедов Морозов

В забеге поучаствует полсотни новогодних персонажей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Примерить костюм новогоднего волшебника смогут все желающиеПримерить костюм новогоднего волшебника смогут все желающиеФото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне Рождества в Уфе пройдет необычный лыжный забег. На трассу выйдут Деды Морозы и Снегурочки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, костюмы новогодних персонажей сможет примерить любой уфимец, районная администрация приготовила более 50 нарядов для всех желающих. От участников не требуется быть профессиональными лыжниками, главное - желание весело и с пользой провести время.

Состязания пройдут сегодня, 6 января, на трассе в лесопарковой зоне «Баланово» (ул. Гатчинская, 1). Ориентиром для лыжников будет мечеть «Мадина». Начало гонки в 15.00, предварительная регистрация не требуется.

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