В Уфе загорелась квартира в девятиэтажке: есть пострадавший
В субботу, 5-го января, вспыхнула квартира на восьмом этаже жилого дома по улице Аксакова. Пожарных вызвали уже в двенадцатом часу ночи. На месте было принято решение эвакуировать жильцов ближайших квартир, они могли надышаться продуктами горения. С девятого этажа по лестничным маршам вывели десять человек, детей среди них не было.
Пожарным удалось локализовать пламя за 15 минут.
- В 23.25 пожар локализован, открытое горение ликвидировано, - заявили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Сообщается об одном пострадавшем. Его передали бригаде скорой помощи для осмотра.
После проливки конструкций дознаватели ведомства изучат место происшествия и смогут назвать причину возгорания.
Фото: МЧС по Башкирии