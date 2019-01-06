2019-01-06T08:26:25+03:00
Происшествия

В Уфе загорелась квартира в девятиэтажке: есть пострадавший

Из опасной зоны пришлось эвакуировать 10 человек
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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В субботу, 5-го января, вспыхнула квартира на восьмом этаже жилого дома по улице Аксакова. Пожарных вызвали уже в двенадцатом часу ночи. На месте было принято решение эвакуировать жильцов ближайших квартир, они могли надышаться продуктами горения. С девятого этажа по лестничным маршам вывели десять человек, детей среди них не было.

Пожарным удалось локализовать пламя за 15 минут.

- В 23.25 пожар локализован, открытое горение ликвидировано, - заявили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Сообщается об одном пострадавшем. Его передали бригаде скорой помощи для осмотра.

После проливки конструкций дознаватели ведомства изучат место происшествия и смогут назвать причину возгорания.

Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

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