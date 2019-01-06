В Башкирии рейсовый автобус столкнулся с «шестеркой», есть пострадавшие

6 Янв. 2019 2019-01-06T12:05:40+03:00

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В субботу вечером, 5 января, в Белебеевском районе Башкирии случилась авария. Близ деревни Булановка столкнулись рейсовый автобус Hyundai, в котором находились 24 человека, и ВАЗ-2106.

Глава Госавтоинспекции Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге сообщил о двух пострадавших. Травмы получили водитель и пассажирка «шестерки». В маршрутке все отделались испугом. Известно, что автобус с двумя водителями перевозил пассажиров из Белебея в Стерлитамак. Сам Hyundai оказался казанским. Транспортное средство пострадало незначительно и после оформления ДТП смогло продолжить свой путь по маршруту.