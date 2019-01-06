В Уфе мужчина расплатился за выпивку купюрой «Банка приколов»
«Приколиста» задержали росгвардейцы
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Недавно около двух часов ночи стражей порядка вызвали на улицу Ферина. Тревожную кнопку нажали сотрудники торгового павильона.
Прибывшим росгвардейцам продавцы объяснили, мол, минутой ранее у них покупал выпивку нетрезвый молодой человек. Он расплатился за банку пива купюрой в 200 рублей, а затем быстро скрылся. Причина его поспешности оказалась очевидна: банкнота была ненастоящей.
По приметам владельца купюры «Банка приколов» легко нашли. 21-летний житель Нуримановского района раньше проблем с законом не имел, теперь же его судьбу будет решать полиция.