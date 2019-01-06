2019-01-06T07:31:54+03:00
Общество

В Уфе мужчина расплатился за выпивку купюрой «Банка приколов»

«Приколиста» задержали росгвардейцы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Недавно около двух часов ночи стражей порядка вызвали на улицу Ферина. Тревожную кнопку нажали сотрудники торгового павильона.

Прибывшим росгвардейцам продавцы объяснили, мол, минутой ранее у них покупал выпивку нетрезвый молодой человек. Он расплатился за банку пива купюрой в 200 рублей, а затем быстро скрылся. Причина его поспешности оказалась очевидна: банкнота была ненастоящей.

По приметам владельца купюры «Банка приколов» легко нашли. 21-летний житель Нуримановского района раньше проблем с законом не имел, теперь же его судьбу будет решать полиция.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Какой будет погода в начале января в Башкирии
В больнице Янаула прокомментировали ситуацию с заболеванием менингококковой инфекцией
В Башкирии увеличится размер пособия по безработице
7-летняя девочка из Башкирии чудом выжила в аварии «Гранты» и грузовика
В Башкирии «Лада» слетела в кювет, пострадала женщина
Погода в Башкирии на воскресенье, 6 января
Водителей из Башкирии предупреждают об опасности на дорогах
В поселке под Уфой обнаружили тело женщины
Жителей Башкирии просят помочь в поисках пропавшей матери с ребенком
В Уфе построят новый детский сад на 240 мест
Житель Башкирии убил брата и избежал наказания
В Роспотребнадзоре Башкирии прокомментировали случай менингококковой инфекции
В Башкирии сгорел жилой дом, есть погибшие
Уфимец с шариковой ручкой напал на врача
В мэрии Уфы назвали самые опасные горки
Молодой уфимец угнал автомобиль и врезался на нем в дерево
В Башкирии столкнулись «Лада Гранта» и ВАЗ-2111: есть погибший
За решеткой: в Башкирии ледяные скульптуры огородили от вандалов
Элвин Грей рассказал об интимных отношениях с фанатками