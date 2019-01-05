2019-01-05T19:56:34+03:00
Общество

Какой будет погода в начале января в Башкирии

Республику ждут теплые и холодные дни
Рустем АХУНОВ
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В начале января жителей Башкирии ждет как теплая, так и холодная погодаВ начале января жителей Башкирии ждет как теплая, так и холодная погода
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В начале 2019 года жителей Башкирии ждут как теплые, так и холодные дни.

Так, начиная с 8 января в республику вновь придут морозы. Во вторник ночью похолодает до уже – 21 градуса, а днем потеплеет до -16. Самым холодным днем на будущей рабочей будет четверг. Ночью столбик термометра упадет до -26 градусов, а днем поднимется до -21.

На следующих выходных в республике потеплеет. Днем температура воздуха прогреется до -6 градусов, а ночью похолодает до -18. Окончательно тепло в регион придет после 14 января. Но расслабляться не стоит – в республике ожидается сильный ветер и осадки. Похоже, что природа решит проверить работу коммунальных служб республики!

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