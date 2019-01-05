2019-01-05T19:13:31+03:00
Общество

В больнице Янаула прокомментировали ситуацию с заболеванием менингококковой инфекцией

Главврач просит местных жителей не распространять недостоверную информацию
Рустем АХУНОВ
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Главврач янаульской больницы прокомментировал случай заболевания менингококковой инфекциейГлавврач янаульской больницы прокомментировал случай заболевания менингококковой инфекцией
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Из больницы Янаула выписали восьмерых детей, которые наблюдались из-за случая заболевания менингитом.

Напомним, что ранее в Янауле зафиксировали случай заболевания опасной инфекцией у 8-летней девочки. Местные власти решили перестраховаться, и положили в больницу восьмерых детей, которые контактировали с заболевшей.

Сегодня стало известно, что ребят выписали из лечебного учреждения.

- Дети переданы под наблюдение участкового педиатра. Наблюдение будет продолжено амбулаторно. Рекомендуем продолжить профилактические мероприятия – проветривать помещения, совершать влажную уборку и не переохлаждаться. Прошу население не преподносить недостоверную и искаженную информацию, создающую нездоровый ажиотаж, - написал главврач янаульской больницы Ришат Хакимов.

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