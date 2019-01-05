В Башкирии увеличится размер пособия по безработице

5 Янв. 2019 2019-01-05T17:55:03+03:00

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Безработные жители Башкирии смогут получать до 9200 рублей.

С 1 января в Башкирии, как и по всей стране, увеличится размер пособия по безработице. Минимальная сумма увеличится с 850 до 1500 рублей, а максимальная с 4900 до 8000. На территории республики действует «уральский» коэффициент выплат. Таким образом, сейчас безработные жители Башкирии смогут рассчитывать на ежемесячные выплаты от 1725 до 9200 рублей.

Для граждан предпенсионного возраста сумма пособия по безработице составит 12972 рубля. Всего на выплаты пособий по безработице для всех категорий граждан в 2019 Башкирия получит 53,4 миллиарда рублей.