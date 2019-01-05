7-летняя девочка из Башкирии чудом выжила в аварии «Гранты» и грузовика
Малышку спасло удерживающее кресло
В Башкирии столкнулась «Лада» и КамАЗ
Изменить размер текста:
В Краснокамском районе Башкирии столкнулись «Лада Гранта» и КамАЗ, погибли двое взрослых.
По данным ГИБДД Башкирии, авария произошла на 87 километре дороги Дюртюли-Нефтекамск. В результате аварии погибла 29-летняя женщина, управлявшая автомобилем, и ее отец. 7-летняя дочь погибшей женщины выжила, ее спасло детское сидение. Сейчас малышка находится в больнице.
На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства ДТП. Уже сейчас известно, что управлявшая легковушкой женщина имела небольшой стаж вождения - всего три месяца.