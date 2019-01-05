В Башкирии «Лада» слетела в кювет, пострадала женщина

5 Янв. 2019 2019-01-05T16:18:32+03:00

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В Туймазинском районе Башкирии водитель ВАЗ-2114 опрокинул автомобиль в кювет.

По данным ГИБДД республики, авария с участием легковушки произошла в минувшую пятницу, 4 января. 20-летний местный житель за рулем «четырнадцатой» ехал по дороге Туймазы-Гафурово. На 5 километре трассы, по неизвестным пока причинам, молодой человек не справился с управлением, и вылетел за пределы дороги. Судя по повреждениям, автомобиль после этого перевернулся.

В результате ДТП пострадала 43-летняя пассажирка «Лады». Сейчас автоинспекторы выясняют, из-за чего автомобиль оказался в кювете.

Всего за минувшие сутки в республике зафиксировали три аварии, в которых пострадали три человека.