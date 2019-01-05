Водителей из Башкирии предупреждают об опасности на дорогах

5 Янв. 2019 2019-01-05T14:24:31+03:00

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В ГИБДД Башкирии предупреждают о неблагоприятной погодной обстановке на дорогах республики.

По данным автоинспекторов, из-за снежной погоды на магистралях возможно ухудшение видимости до 500 метров, снежные заносы и накат. Кроме того, уфимцев предупреждают, что на въезде и выезде в Уфу со стороны аэропорта возможны пробки из-за интенсивного потока автомобилей. По всей видимости, уфимцы и гости столицы смешат посетить торговые центры, расположенные на улице Рубежной.

Водителей просят быть максимально внимательными, соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.