2019-01-05T14:24:31+03:00
Авто

Водителей из Башкирии предупреждают об опасности на дорогах

Из-за метеоусловий возможно ухудшение видимости
Рустем АХУНОВ
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Жителей Башкирии просят быть внимательными на дорогахЖителей Башкирии просят быть внимательными на дорогах
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В ГИБДД Башкирии предупреждают о неблагоприятной погодной обстановке на дорогах республики.

По данным автоинспекторов, из-за снежной погоды на магистралях возможно ухудшение видимости до 500 метров, снежные заносы и накат. Кроме того, уфимцев предупреждают, что на въезде и выезде в Уфу со стороны аэропорта возможны пробки из-за интенсивного потока автомобилей. По всей видимости, уфимцы и гости столицы смешат посетить торговые центры, расположенные на улице Рубежной.

Водителей просят быть максимально внимательными, соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.

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