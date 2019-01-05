В поселке под Уфой обнаружили тело женщины
Рядом лежало ружье
Уфимские сыщики расследуют гибель 42-летней женщины
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В поселке Карпово, что в Калининском районе Уфы, местные жители обнаружили тело женщины с огнестрельном ранением.
Известно, что тело несчастной в частном доме сегодня, 5 января нашел ее супруг. По словам очевидцев, рядом с телом 42-летней погибшей женщины лежало ружье, из которого, предположительно, и был совершен выстрел. Остальные обстоятельства истории пока остаются неизвестными.
Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют подробности происшествия. По факту случившегося сыщики начали доследственную проверку.