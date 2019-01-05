Жителей Башкирии просят помочь в поисках пропавшей матери с ребенком

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:23:58+03:00

Присоединиться к волонтерам может каждый

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Волонтеры из Башкирии выйдут на поиски пропавшей еще в прошлом году 32-летней Алии Галкиной и ее 3-летнего сына Тимура.

Напомним, что женщина с ребенком выехала из деревни Карайганово в сторону Стерлитамака еще 24 декабря. Однако в городе мама и ее 3-летний сын так и не появились.

Сегодня стало известно, что на поиски женщины и расклейку ориентировок выйдут волонтеры сообщества «Отклик». Сбор назначен на 16 часов. Место встречи – Стерлитамак, улица Дружбы 36б. К поискам женщины и ее ребенка может присоединиться каждый.

- Форма одежды – город. Теплые вещи, перчатки, шапка и удобная обувь, - сообщили добровольцы в соцсетях.