Жителей Башкирии просят помочь в поисках пропавшей матери с ребенком
Присоединиться к волонтерам может каждый
В Башкирии волонтеры выйдут на поиски пропавшей Алии Галкиной
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Волонтеры из Башкирии выйдут на поиски пропавшей еще в прошлом году 32-летней Алии Галкиной и ее 3-летнего сына Тимура.
Напомним, что женщина с ребенком выехала из деревни Карайганово в сторону Стерлитамака еще 24 декабря. Однако в городе мама и ее 3-летний сын так и не появились.
Сегодня стало известно, что на поиски женщины и расклейку ориентировок выйдут волонтеры сообщества «Отклик». Сбор назначен на 16 часов. Место встречи – Стерлитамак, улица Дружбы 36б. К поискам женщины и ее ребенка может присоединиться каждый.
- Форма одежды – город. Теплые вещи, перчатки, шапка и удобная обувь, - сообщили добровольцы в соцсетях.