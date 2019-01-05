В Уфе построят новый детский сад на 240 мест
Корпус расположат на месте аварийного здания
В Уфе построят новый детский сад на 240 местФото: Алексей БУЛАТОВ
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До ноября 2019 года в Уфе построят новый детский сад на улице Железняцекой.
В городской администрации объяснили, что новое дошкольное учреждение построят на месте аварийного здания на улице Железняцкой. Раньше там также находился садик, но после здания признали аварийным. Последнее время оно пустовало.
- Проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях до сих пор является актуальной. После новогодних каникул мы начнем снос аварийных корпусов. Новый детский сад на 240 мест мы планируем построить до ноября 2019 года, - объяснили в городской администрации.